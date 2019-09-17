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انطلاق انتخابات الكنيست 22.. فتح صناديق الاقتراع في معظم أنحاء إسرائيل

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:15 ص
انطلاق انتخابات الكنيست
انطلاق انتخابات الكنيست الـ 22
سمر صالح
فتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، في السابعة صباحًا بتوقيت تل أبيب ومن المقرر إغلاق الصناديق الساعة العاشرة مساءً في معظم أنحاء إسرائيل.

ويتوجه الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة، يسعى فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو من أجل البقاء في مقدمة المشهد السياسي.

وستفتح أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع في أنحاء إسرائيل ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع حوالي ستة ملايين و340 ألفا، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع في إسرائيل 10720.

ويشار إلى أن نسبة الحسم تبلغ حاليا 3.25% من مجمل الأصوات وأن الأصوات التي تحصل عليها القوائم التي لا تتجاوز هذه النسبة تذهب هدرا ولا تؤخذ بالحسبان.

وتشير استطلاعات الرأي العام بين العرب، إلى ارتفاع متوقع في نسبة التصويت لانتخابات الكنيست مع تشكيل القائمة المشتركة، مقارنة مع الانتخابات الماضية التي سجلت نسبة تصويت منخفضة وصلت لنحو 45%، بسبب خوض الانتخابات بقائمتين، علما أن نسبة التصويت بصفوف المواطنين العرب بلغت في انتخابات 2015 مع إطلاق القامة المشتركة حوالي 64%.

وعزا دعاة المقاطعة أسبابها لتراكم حالة الإحباط من الأداء السابق للأحزاب العربية المشاركة في الانتخابات وحالة الانقسام في صفوفها فيما دعا المؤيدون إلى ضرورة المشاركة وقطع الطريق أمام مد اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ويتوجه الناخبون الإسرائيليون للمرة الثانية لصناديق الاقتراع في غضون خمسة أشهر بعد انتخابات مماثلة أجريت في التاسع من ابريل الماضي التي اندرجت تحت مسمى انتخابات الكنيست الحادية والعشرين، والتي لم تسفر عن بلورة كتلة قادرة على تشكيل حكومة.

ويقود بنيامين نتنياهو منذ مطلع العام الحالي حكومة انتقالية، أي منذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة السابقة، وسيبقى يدير البلاد الى حين تشكيل حكومة جديدة يصادق عليها البرلمان الإسرائيلي.

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