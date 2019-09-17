شاهد.. منة فضالي في إطلالة صباحية من بيروت

نشرت الفنانة منة فضالي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورة لها جديدة من بيروت.



وظهرت منة بإطلالة بسيطة ببلوزة باللون الأبيض الأوف شولدر وأكمام طويلة بقماشة مختلفة عن البلوزة.



وظهرت منة بمكياج باللون البينك ولم تتخل في الصباح عن الرموش.



كما اعتمدت منة تسريحة شعر غير متكلفة واكتفت بإسداله، والتقطت منة أكثر من صورة بطريقة السيلفي ونشرتها علي صفحتها وكتبت منة " 😉H # HAPPY_MORNING ☕️.

