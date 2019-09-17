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أخبار العالم

قرقاش: هجمات أرامكو تصعيد خطير

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:09 ص
وزير الدولة الإماراتي
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
رويترز
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات على السعودية تمثل تصعيدا خطيرا ودعا المجتمع الدولي إلى دعم المملكة.

وقالت السعودية إن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو نفذ بأسلحة إيرانية وفقا لتحقيق مبدئي لكنها لم تصل إلى حد توجيه اتهام مباشر لإيران.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أنها ستوجه الدعوة لخبراء دوليين للمشاركة في التحقيق بشأن الهجوم، الذي وقع يوم السبت، وتسبب في تقليص إنتاج المملكة من الخام إلى النصف تقريبا.

وقال قرقاش "تبرير الهجوم الإرهابي والغير مسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما، فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها".

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجمات وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الهجمات نفذها "الشعب اليمني" ردا على هجمات التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران فيما يبدو تقف وراء الهجمات. ونفت إيران ذلك.

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