وزير خارجية فرنسا يجري محادثات مع قيادات سودانية

أجرى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم زيارته الأولى إلى السودان، حيث التقي نظيرته السودانية أسماء محمد عبد الله، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتّاح البرهان.



كما التقى أيضًا بعض الجهات الفاعلة في الثورة السودانية حيث تناول معهم الرهانات التي يجب التصدي لها من أجل الإسهام في إنجاح عملية الانتقال السياسي في السودان.





كما قدّم الوزير الدعم الفرنسي لعملية الانتقال الجارية حاليًا في السودان ولعزيمة الشعب السوداني القوية لتحقيق تغيير ديمقراطي وتعزيز الحرية والسلام والعدالة في البلاد.



ويذكّر الوزير مجددًا برغبة فرنسا في تعزيز دعمها للسودان في إطار الأولويات البارزة التي حددها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والتي تتمثّل في تحقيق الانتعاش الاقتصادي في السودان وإبرام اتفاق سلام مع جميع الجماعات المتمرّدة في غضون ستة أشهر.