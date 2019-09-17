بعد أن دعاه كيم للزيارة.. ترامب: لست مستعدا لزيارة كوريا الشمالية

امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس "الاثنين" عن قول ما إذا كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دعاه للقاء في رسالة جديدة، لكنه قال إنه غير مستعد بعد لزيارة كوريا الشمالية.



وأدلى ترامب بتصريحاته للصحفيين بعد أن ذكرت صحيفة كورية جنوبية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن كيم دعا ترامب إلى زيارة بيونجيانج في رسالة بعثها في أغسطس وسط توقف المحادثات النووية.