استمرار المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة في شمال سيناء.. 18 موقعا للفحص وسط إقبال كبير من المواطنين

استمرار المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة بسيناء

تحديد ١٨ وحدة صحية على مستوى مراكز المحافظة

تدريب الفرق الصحية بالوزارة لضمان جودة نتائج المسح

تعزيز دور الرائدات الريفيات لتحقيق المشاركة المجتمعية









وأضافت أنه غالبا ما يعاني الأطفال الصم وضعاف السمع من تأخر تطور الكلام واللغة والمهارات المعرفية، مما قد يؤدي إلى بطء التعلم وصعوبة التقدم في المدرسة.



وأوضح فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف، أن نشر الوعي الصحي والثقافي في المجتمع بأهمية الكشف المبكر والمشاركة المجتمعية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة هدف أساسي للمبادرة من اجل الحفاظ على أطفالنا من المخاطر المتعلقة بضعف السمع متمنيا صحة أفضل لأطفالنا.

تستمر فعاليات المبادرة الرئاسية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة لمدة 3 أشهر حتى نهاية نوفمبر المقبل 2019م، بهدف الفحص المبكر والحد من ضعف السمع كهدف أساسي للمبادرة من أجل الحفاظ على أطفالنا من المخاطر المتعلقة بضعف السمع، وذلك وسط إقبال كبير من المواطنين.وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إن الوزارة وفرت ١٨ جهازًا للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، والتي تم توزيعها على ١٨ وحدة صحية على مستوى مراكز المحافظة وروعي فيها الأماكن التي يتواجد فيها كثافة سكانية.وأضاف أن الفئة العمرية المستهدفة من المبادرة من عمر ثلاثة أيام الي أسبوع سيتم أخذ عينات من الغدة الدرقية.وأشار إلى أنه تم تدريب الفريق الصحي بالمعهد القومي بوزارة الصحة على تنفيذ المسح السمعي للأطفال من أجل ضمان جودة نتائج المسح.كما تم تنفيذ برنامج محاضرات تثقيفية للرائدات الريفيات على مستوى المحافظة، تحت إشراف إدارة الرعاية الصحية الأساسية والطب الوقائي بالمديرية، لتعزيز دورهم في تحقيق المشاركة المجتمعية كهدف استراتيجي بالمبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، حيث تم البدء في تنفيذ المحاضرات بالرائدات الريفيات بإدارة الشيخ زويد.وأكد الدكتور طارق شوكة، أهمية دور الرائدات الريفيات في تحقيق المشاركة المجتمعية كهدف واستراتيجي بالمبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة.وذكرت الدكتورة انتصار سري مدير الرعاية الصحية الأساسية بالمديرية، علي أهمية التشخيص والتدخل المبكر يؤديان إلى تحسن كبير في مهارات التحدث واللغة، مشيرة إلى أن المسح السمعى للأطفال حديثى الولادة يساعد في التشخيص والعلاج المبكر لضعف السمع، وأنه وفقًا لمجموعة من الدراسات والمسوحات التي أجريت في بلدان مختلفة، يعاني حوالي 0.5 إلى 5 من كل 1000 حديثي الولادة والأطفال فى مراحل الطفولة المبكرة من الصمم العصبي الحسي أو ضعف السمع الشديد إلى العميق.