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أخبار العالم

شاهد.. فتاة إسرائيلية تغني لـ مصر.. فماذا قالت؟

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:24 ص
فتاة إسرائيلية تغني
فتاة إسرائيلية تغني لـ مصر
سمر صالح
نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لفتاة إسرائيلية تغنى لـ "مصر" أغنية الشيخ إمام "مصر ياما يا بهية".

وتقول الفتاة الإسرائيلية: "مصر يا اما يا بهية.. يام طرحة وجلابية.. الزمن شاب وانتي شابة هو رايح وانتي جاية.. مصر يا اما يا بهية.. جاية فوق الصعب ماشية فات عليكي ليل وميه.. واحتمالك هو هو وابتسامتك هى هى تضحكي للصبح يصبح".

وزعمت صفحة "إسرائيل بالعربية" أن تلك الفتاة الإسرائيلية من أصول مصرية.

يذكر أن أغنية "مصر ياما يا بهية" من كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان وغناء الشيخ إمام، وتم إنتاجها عام 1984.

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