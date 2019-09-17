ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:20 ص
Google Earth
Google Earth
مي محمد
استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم، الثلاثاء، تقريرًا خاصًا بشأن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم تشهد سيولة مرورية، وأن طريق صلاح سالم فى الاتجاه القادم من المطار والمتجه إلى كوبري أكتوبر ومسجد الرحمن الرحيم يشهد سيولة مرورية.

وجاء في التقرير أن الاتجاه الآخر من كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية أيضا، بينما شهد مطلع كوبري أكتوبر سيولة مرورية إلى حد ما، كما شهد أعلى كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth.. فيديو

تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth.. فيديو

شاهد .. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

ترشيحاتنا

المخابرات الأمريكية تكشف وثائق سرية عن أسلحتها في الحرب الباردة

شاهد.. نتنياهو وزوجته يدليان بصوتهما في انتخابات الكنيست الـ 22

في عيد ميلادها.. كيف تحولت عبلة كامل إلى أيقونة حزن على السوشيال ميديا

جواز السفر ليس ملككم.. السفارة الألمانية بالقاهرة تحذر رعاياها من هذا الأمر

مرتضى منصور يتحدى: أنا أسد وهقعد في مدرجات الأهلي.. فيديو

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول

شاهد.. منة فضالي في إطلالة صباحية من بيروت

مي سليم وابنتها بإطلالة منزلية.. والجمهور: قمرات