شاهد .. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم، الثلاثاء، تقريرًا خاصًا بشأن حالة الطرق على مستوى القاهرة.



وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم تشهد سيولة مرورية، وأن طريق صلاح سالم فى الاتجاه القادم من المطار والمتجه إلى كوبري أكتوبر ومسجد الرحمن الرحيم يشهد سيولة مرورية.



وجاء في التقرير أن الاتجاه الآخر من كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية أيضا، بينما شهد مطلع كوبري أكتوبر سيولة مرورية إلى حد ما، كما شهد أعلى كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية.



وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.

