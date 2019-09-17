تبادل الثقافات.. خالد جلال: الأطفال يعشقون الفن الكورى بوجه عام.. فيديو

قال المخرج خالد جلال، إن السينما الكورية فن جديد يساهم فى تبادل الثقافات بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك كما من الشباب والأطفال يعشقون السينما الكورية والفن الكورى بوجه عام.



وأضاف خالد جلال، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أن فرق الغناء الكورية لها متابعون فى مختلف الوطن العربى، موضحًا أنه تم افتتاح مهرجان ليالى السينما الكورية فى مسرح الهناجر فى دار الأوبرا.



وأوضح خالد جلال أن ذلك سيساهم بشدة فى التعرف على الفن الكوري، مؤكدًا أن هناك حالة تقارب شديدة بين الفن المصرى والكورى.



وأشار خالد جلال إلى أن كوريا تدشن ليالى سينما القاهرة للتعرف على الثقافة المصرية والفن المصرى، موضحًا أن تبادل الثقافات يحافظ على الحضارات وهويتها.