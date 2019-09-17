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أخبار العالم

إسرائيل تقصف العراق مجددا.. تفاصيل

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:29 ص
إسرائيل تقصف العراق
إسرائيل تقصف العراق
سمر صالح
شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما جديدا على قوات قال إنها موالية لإيران بالعراق، وخاصة على الحدود السورية العراقية بحسب وسائل إعلام عراقية.

ونقل عن ضابط عراقي قوله "إنه سُمع صوت طائرة في الجو بعد الهجوم مباشرة".

وقالت قناة الآفاق العراقية نقلا عن مصدر أمني في مدينة القائم إن "طيران العدو الصهيوني يعاود هجومه البربري على الحدود السورية العراقية".

وفي الأسبوع الماضي، قُتل 21 شخصًا نتيجة هجوم آخر على قاعدة في نفس المدينة.

ووقع هذا الهجوم مباشرة بعدما نشر موقع "فوكس نيوز" وثائق تظهر عملية إنشاء قاعدة، تأوي ميليشيات شيعية موالية لإيران، ويبدو أن الهجوم كان موجها ضدهم.

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