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منوعات

لقد فعلتها.. بعد تعافيها من السرطان حطمت الرقم القياسي في السباحة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:27 ص
سارة توماس
سارة توماس
مريم صليب
أصيبت الأمريكية سارة توماس، البالغة من العمر 37 عامًا، بسرطان الثدي الذي منعها من مزاولة نشاطها الرياضي في السباحة لمدة عام بسبب مرضها وعدم قدرتها على السباحة.

وقضت سارة تلك السنة في التدريب على أمل أن تتعافى وتعود إلى المياه مرة أخرى، وحدث ما كانت تطلبه من الله، فقد تعافت تماما من السرطان خلال تلك السنة.

بعد تعافي سارة، قرت المشاركة في أهم مسابقة للسباحة، فقد سبحت مسافة 84 ميلا في 50 ساعة تقريبا دون توقف، ما أذهل الجمهور واندهش أصدقاؤها من إرادتها القوية، بعد أن صُدموا من قوتها وإصرارها على الفوز.

جدير بالذكر أنها بعد وصولها إلى الشاطئ بدأت في الصراخ فرحا بالفوز بصوت عال وسط أصدقائها "لقد فعلتها!".

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