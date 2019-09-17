إجابة غير متوقعة.. سألنا محمد رمضان عن سر الهجوم الدائم عليه.. فماذا قال؟

برر الفنان محمد رمضان، الهجوم الدائم عليه سواء في أعماله التمثيلية أو الغنائية.





وقال الفنان محمد رمضان ، في تصريح خاص لـ صدى البلد: "كثيرًا ما يكون الهجوم هو ضريبة النجاح التي يدفعها أي شخص ناجح، في كل المجالات سواء الفنية أو الرياضية أو العلمية، حتي على مستوى الدول، أمريكا أكثر دولة تلقى الهجوم من كل جانب لكن في نهاية الأمر هي الدولة الأنجح في العالم كله".





وأضاف محمد رمضان "وأنا يتم مهاجمتي منذ وقت بعيد جدًا، منذ تقديمي "عبده موته"، لقد اعتدت على الهجوم، كما إنه من الطبيعي أن يتم رفض كل ما هو جديد في بداية الأمر، من ثم يعتاد الناس عليه ويتقبلونه ويرونه بزاوية مختلفة ويدركون انهم كانوا مخطئين في الحكم".



