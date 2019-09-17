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حوادث

ضبط شخصين بالدقهلية بحوزتهما 200 كيلو بانجو وسلاح نارى

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:42 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
همت الحسينى٨
تمكنت حملة أمنية بالمنزلة، من ضبط سائق وعامل وبحوزتهما بانجو مخدر وسلاح آلى.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة أمنية بالمنزلة من ضبط كل من "هانى  ا ح" ٤٩ عاما، و"محمد ر.ر" ٣٣ عاما، ومقيمين قرية أبو الأخضر التابعة للمركز، حيث عثر بحوزتهما على 200 كيلو بانجو وسلاح نارى وطلقات نارية.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بغرض الدفاع عن تجارتهما.

وحرر المحضر رقم ١٢٩٥٨ /١٦٨ جنايات المنزلة.

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