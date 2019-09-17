ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق حول الرسوم الجمركية مع اليابان



وكان ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد صرحا - الشهر الماضي - أن الاتفاق على وشك الانتهاء، وأنهما يأملان في توقيع رسمي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق في سبتمبر.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان، بعد ادعائه مرارا أن طوكيو تتمتع بمزايا غير عادلة في التبادل التجاري الثنائي بين البلدين.وقال ترامب - في رسالة إلى الكونجرس نشرها البيت الأبيض، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - "يسرني أن أبلغكم أن إدارتي توصلت إلى اتفاق تجاري مبدئي يتعلق بالرسوم الجمركية مع اليابان".وأضاف أنه سيتم إجراء مزيد من المفاوضات مع اليابان لضمان "اتفاق تجاري شامل يؤدي إلى المزيد من التجارة المبادلة والمتكافئة".وذكر البيان أنه تم التوصل أيضا إلى اتفاق بشأن التجارة الإلكترونية، لكنه لم يتطرق إلى الرسوم الأمريكية على السيارات اليابانية.