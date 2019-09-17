شاهد.. مذيعة تغادر الاستوديو بشكل مفاجئ على الهواء.. لن تصدق السبب

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد اللحظة التي أقدمت فيها مذيعة أخبار الطقس في أحد البرامج التلفزيونية الأسترالية على تصرف مفاجئ وغير مألوف خلال بث مباشر، مما أثار دهشة جميع زملائها المتواجدين في الاستوديو وكذلك متابعي البرنامج دون شك، حيث قررت اختصار النشرة الجوية، قبل أن تقوم بقذف أوراق ملاحظاتها في الهواء وتغادر الاستوديو في منتصف الفقرة التي تقدمها في مشهد محرج.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مقدمة أخبار الطقس "لارا فيلا"، المقيمة في مدينة "سيدني" الأسترالية، أقدمت على ذلك التصرف كي تتمكن من الوصول إلى المطار في الوقت المناسب من أجل اللحاق برحلتها الجوية.



وتظهر المذيعة، التي تبلغ من العمر 37 عامًا، في بداية الفيديو وهي تقول إنها ستتوقف عند هذا الحد إذ أن عليها التوجه إلى المطار، مشيرة إلى أنها من المقرر أن تسافر إلى مدينة "بوين".



ووجهت حديثها إلى زملائها قائلة: "سوف أترككم تقرأون بقية أخبار الطقس.. أنا ذاهبة"، وسارعت بالفعل بمغادرة الاستوديو، وأصيب زملاؤها بالذهول جراء تصرفها، إلا أن "ديلي ميل" أشارت إلى أنه من المحتمل أن خروج المذيعة بمثل هذا الشكل كان بمثابة "مزحة" بهدف الترفيه.



