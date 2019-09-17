عموري يكشف أسباب رحيله عن الهلال السعودي

كشف النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري، عن كواليس فشل مفاوضاته مع الهلال السعودي وعدم انتقاله للفريق نهائيًا، بعد انتهاء إعارته، ورحيله مؤخرا إلى الجزيرة الإماراتي.



وصرح عموري عبر برنامج "صدى الملاعب" السعودي: "الهلال مر بفترة نتائج سلبية، ثم تعرضت لإصابة وتمت بعد ذلك مناقشات بين النادي ووكيل أعمالي، وقالوا امامك 24 ساعة للرد بينما انتظروا لاعبًا آخر 4 أشهر".



وأكمل: "الهلال لم يكن يريدني، وشعرت بفرق في المعاملة، لكنني احترمت نادي الهلال وجماهيره التي تمسكت بي اللحظة الأخيرة، ووقعت مع الجزيرة بعد نهاية عقدي مع الزعيم".



كما أبدي عدم رضاه بما قدمه مع الهلال وأنه كان يريد تقديم أكثر من ذلك، لكن الاصابة منعته من التقدم.



وأضاف: " انتقلت للجزيرة لتحقيق طموحاتي وليس الأموال، والدي طلب مني البقاء في العين لكنني اخترت الجزيرة".



ويذكر أن انتقل عموري إلى صفوف الهلال قادمًا من العين الإماراتي في أغسطس 2018 لكنه لم يكمل مسيرته مع الهلال السعودي بسبب إصابته بالرباط الصليبي بعد أن لعب 6 مباريات فقط، وأستطاع تسجيل خلالهم هدف وصناعة آخر.