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سفير كوريا الجنوبية: تشابه كبير بين السينما المصرية والكورية..فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال سفير كوريا الجنوبية فى مصر، ان مهرجان ليالى السينما الكورية الذى تستضيفه مصر يعرض أفلام كورية على مدار 3 أيام، لافتًا إلى أن الأفلام الكورية ستظهر للمصريين عادات وتقاليد الشعب الكورى وكيف يعيش.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية فى مصر، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أن الأفلام الكورية ستعمل على التقارب بين الشعبين، موضحًا أنه سيتكون بمثابة تبادل الثقافات بين البلدين.

وتابع سفير كوريا الجنوبية فى مصر، أن مصر لديها تاريخ كبير فى العالم العربى، وتعتبر مصدر إلهام للجميع خاصة فى مجال الأفلام.

وأشار سفير كوريا الجنوبية فى مصر، إلى أن الكوريين أقوياء أيضًا بأفلامهم، ويقدمون الافلام بكل قوة وحب، كما ان هناك تشابه كبير بين السينما المصرية والكورية.

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