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اقتصاد

اليوم.. تسجيل وسداد الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة و814 قطعة أرض أكثر تميزا بالمدن الجديدة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:30 ص
طرح اراضي بالمدن
طرح اراضي بالمدن الجديدة
آمنة عبدالعظيم
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يبدأ اليوم، الثلاثاء 17/9/2019، التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزًا، بـ8 مدن جديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com).

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن قطع الأراضي المتميزة، موزعة كالتالى؛ 50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة بدر، و528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و150 قطعة أرض بمدينة السادات، و100 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط، و100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

وقال الدكتور وليد عباس إن قطع الأراضي الأكثر تميزًا، موزعة كالتالى؛ 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، و14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، و104 قطع بمدينة المنيا الجديدة، و23 قطعة أرض بمدينة بدر، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.

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