بعد منع دام 7 أشهر.. فرحة غامرة تعم صيادي جنوب سيناء لفتح الصيد

عمت الفرحة الغامرة صيادين جنوب سيناء بعد الإعلان عن فتح الصيد بعد منع دام شهور طويلة وانطلق الصيادين يجهزون مراكبهم بالزاد والزوادة لرحلات الصيد التى انطلقت اليوم من ميناء صيد طور سيناء .



وقال حميد سعد الدورمى، أحد الصيادين بطور سيناء، إن الصيد كل حياة الصياد ورزق أولاده ولا يوجد دخل له غير الصيد .



وأعلن النائب غريب حسان نائب دائرة طور سيناء عن فتح الصيد لصيادين جنوب سيناء وذلك بعد مطالبات عديدة بفتح الصيد للصيادين.



من جانبه أكد المهندس صفوان المراغى مدير الثروة السمكية بجنوب سيناء أن وصلت امس إشارة بفتح الصيد بعد أن تم المنع منذ أبريل الماضي، مشيرا إلى أن جنوب سيناء بها ٧٢٠ صيادا يعملون في الصيد.



وأوضح المراغى أن رحلات الصيد لـ٣٤ مركبا سوف تنطلق اليوم من ميناء الصيد بطور سيناء.