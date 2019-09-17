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مرأة

بـ فستان منقوش.. إطلالة أنيقة لـ جوهرة في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:39 ص
جوهرة
جوهرة
قسم المرأه
نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة ستوري جديد لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة رقيقة نالت إعجاب متابعيها.

وظهرت جوهرة بـ فستان منقوش مكشوف الكتفين منسقة معه شنطة بيضاء متوسطة الحجم، وانتعلت حذاء أبيض ونظارة شمس، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسورات واكتفت بساعة يد وسلسلة رقيقة.

ومن الناحية الجمالية وضعت جوهرة ميكب هادئ يناسب بشرتها البرونزية مع روج روز، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وإليكم الصور التي تبرز إطلالتها..

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