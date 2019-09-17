بعد مشاجرته مع إحدى متابعات شقيقه كريم.. #احمد_فهمى يتصدر تويتر

تصدر #احمد_فهمي موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد الضجة والمشاجرة التي شهدها موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" إثر مهاجمة إحدى المتابعات ابنتى الفنان كريم فهمى، بعد نشره صورة تجمعه بشقيقه أحمد وزوجتيهما وبناته، حيث علقت المتابعة على الصورة قائلة: "ايه اللى انت حاطه على وشهم دا ، بس باين ان شعرهم سلك مواعين".



واستفز هذا التعليق أحمد فهمى ليرد عليها بوصلة شتائم متضمنة العديد من الألفاظ الخارجة، بينما كان رد شقيقه كريم فهمى متفاهما ومتوازنا.



وجاءت أبرز التعليقات التي كتبها المغردون من خلال الهاشتاج مليئة بالسخرية من صاحبة التعليق وداعمة لموقف أحمد فهمي، وقال بعض المتابعين:



فكككوا من كريم دلوقتي 😂😂 احمد فهمي خلص عليها



فرق التربيه بيني وبين اخويا الكبير نفس الفرق بين أحمد فهمى وكريم



الناس اللي بتحشر نفسها ف حيات غيرها وتدخل في اللي ملهاش فيه متستاهلش غير رد #احمد_فهمي

شابوه بجد👏



حضرتك احمد فهمي كان بيمسح بكرمتنا الارض وهما يدوب كانوا مخطوبين ما بالك دلوقتي لما حد يغلط ف اهله