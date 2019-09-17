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أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:45 ص
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الثلاثاء، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن موعدها المقرر بجداول التشغيل لأكثر من ساعة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية لكل رحلة.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط العمانية رقم 408 المتجهة إلى مدينة مسقط تأخرت أكثر من ساعة، وتأخرت رحلة الخطوط الأردنية رقم 502 المتجهة إلى عمان، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط التونسية رقم 814 المتجهة إلى تونس، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأكدت المصادر أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية دون أي تأخيرات أو مؤثرات خارجية وفقا لجداول التشغيل المقررة لها.

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