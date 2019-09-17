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المركز العربي الأوروبي يمنح أمين عام مساعد حزب المؤتمر بسوهاج لقب سفير النوايا الحسنة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:11 ص
أمين عام مساعد حزب
أمين عام مساعد حزب المؤتمر بسوهاج
أسامة علي
كرم الملتقى العربي الأوروبي للسلام العالمي، الدكتور أشرف هاشم أمين عام مساعد حزب المؤتمر بسوهاج، ومنحه لقب سفير النوايا الحسنة، تكليلًا لجهوده في العمل الإنساني والعمل العام والخدمي تجاه ابناء وطنه، كما تم منحه جائزة التسامح الدولية.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى أقيمت في القاعة الملكية بمدينة الشارقة بالإمارات، بحضور الدكتور إيهان جاف رئيس المركز العربي الأوروبي بالنرويج، وعدد كبير من الدبلوماسيين والشخصيات العامة العربية والأوروبية.

وأكد الدكتور محمود شعبان الأمين العام للمركز العربي الأوروبي أن المنظمة تسعى لاختيار عدد من سفراء السلام والنوايا الحسنة من العاملين والناشطين في العمل الإنساني، بعد التدقيق في سيرتهم الذاتية، بهدف تكليل جهود هؤلاء وإبراز دورهم لتفعيل الإرث الإنساني العريق وترسيخ مفهوم التطوع.

يذكر أن المركز العربي الأوروبي هو منظمة دولية إنسانية، مقرها مملكة النرويج، تعمل على تطبيق مبادئ الأمم المتحدة وتعمل على نشر ثقافة السلام والتعايش الاجتماعي.

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