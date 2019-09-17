بث مباشر..مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي في دورى أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع صدى البلد خدمة بثا مباشرا لـ مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي في دورى أبطال أوروبا.



يبدأ فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، حينما يحل ضيفًا على نابولي الإيطالي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة ليلًا، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الأوروبية.



بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي في دورى أبطال اوروبا

واتجه ليفربول إلى إيطاليا، أمس، الاثنين، استعدادا لمواجهة نابولي، تاركًا خلفه الفوز بجميع مباريات البريميرليج، الذي يسعى للتتويج بلقبه هذا الموسم.



بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي في دورى أبطال اوروبا

ويدخل ليفربول مواجهة اليوم، بسلاحه الهجومي المرعب، بقيادة محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، بالإضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو.



بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي في دورى أبطال اوروبا

ويبدو ليفربول ونابولي، المرشحين المنطقيين لانتزاع بطاقتي التأهل عن المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا سالزبورج النمساوي، وجينك البلجيكي.



بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي في دورى أبطال اوروبا

وكان ليفربول التقى مع نابولي في دور مجموعات نسخة دوري أبطال أوروبا الماضية، حيث فاز الفريق الإيطالي بالمباراة التي أقيمت على ملعبه "سان باولو" 1-0، قبل أن يفوز ليفربول بنفس النتيجة باللقاء الذي أقيم على ملعبه "أنفيلد"، بتوقيع محمد صلاح.



بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي في دورى أبطال اوروبا

وبهذا الفوز، تأهل ليفربول إلى دور الـ16، فيما ودع نابولي البطولة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة، خلف فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي والريدز.



بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي في دورى أبطال اوروبا

وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، بعدما فاز على توتنهام هوتسبير 2-0 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.









