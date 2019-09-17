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أخبار العالم

انتخابات الكنيست الـ22.. أول شكوى ضد الليكود

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:01 ص
انتخابات الكنيست
انتخابات الكنيست الـ22 .. أول شكوى ضد الليكود
سمر صالح
تقدمت حزب "إسرائيل بيتنا" اليوم الثلاثاء، بشكوى ضد حزب "الليكود" أمام لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل.

ووفقًا لـ"القناة 13" العبرية، فإن شكوى "إسرائيل بيتنا" جاءت بسبب تجاوزات من نشطاء "الليكود" خارج أحد صناديق الاقتراع في مدينة أور عكيفا.

وانطلقت الانتخابات الإسرائيلية "الجولة الثانية"، صباح اليوم، حيث فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين في إسرائيل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الثانية والعشرين.

وفتحت أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع في أنحاء إسرائيل أبوابها الساعة السابعة من صباح اليوم، وسوف تستمر عملية التصويت حتى العاشرة مساءً.

وتنافس القوائم والأحزاب على أصوات حوالي 5 ملايين و800 ألف صاحب حق اقتراع، منهم نحو 940 ألف مصوت عربي، ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 10788 صندوقًا، وخلال اليوم سيقوم حوالي 3000 مفتش من اللجنة المركزية للانتخابات بجولة على صناديق الاقتراع، فيما سيؤمن حوالي 19000 شرطي سير يوم الانتخابات الإسرائيلية.

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