العضو المنتدب لبنك عودة لـ صدى البلد: دعم الشباب على رأس أولوياتنا 

اكد محمد بدير-العضو المنتدب لبنك عوده-مصر ان الشباب هم العنصر الثمين الذي تملكه الدولة لمواجهة كافة التحديات، حيث إنهم عماد المجتمع وسر قوته وتطوره ونجاحه



وقال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : انه نظرًا للدور الذي يلعبه الشباب في تقدم ونهضة الدول، كان لزامًا على القطاع المصرفي المصري أن يولى اهتمامًا كبيرًا لهذه الفئة، كإحدى آليات الشمول المالى، لما تشكله هذه الشريحة من نسبة عالية من إجمالي سكان مصر لذا أطلق بنك عوده حساب «Youth – Bosses و Youth – Juniors »، المصُممين خصيصًا للأعمار ببن 11 حتى21 عامًا، اللذين يقدمان مجموعة من الخدمات المصرفية مع مميزات إضافية عديدة، أبرزها إمكانية فتح الحساب بدءًا من 500 جنيه، ويتم فتح الحساب بإجراءات ميسره، كما يسمح «Youth - Bosses» بسهولة الحصول على بطاقة debit card مجانية. كما يمنح كلا الحسابين أسعار عائــد مميز .



واضاف : بالنسبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فأننا نسعى لتوفير الدعم اللازم لأصحاب هذه المشروعات وذلك من خلال مجموعة من برامج التمويل المميزة والتي يمكن الحصول عليها بأسرع وقت واقل