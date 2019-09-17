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منوعات

اكتشاف أكبر كائن برمائي بالعالم .. تعرف عليه

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:09 ص
صدى البلد
أحمد شريف
اكتشف فريق من العلماء ، فصيلا عملاقا من كائن السلمندر البرمائي، حيث يعتقدون بأنه أكبر كائن برمائي في العالم.

وبحسب صحيفة " ميرور " البريطانية، تم التعرف على الفصيل الجديد من الكائن البرمائي من قبل باحثين من جمعية علم الحيوان، ومتحف التاريخ الطبيعي في لندن، بعد جمعهم عينات من الحمض النووي لكائنات السلمندر التي تم العثور عليها في القرن العشرين.

وكان يعتقد سابقًا أن عينات المتحف التاريخي البالغ عددها 17 نموذجًا وعينات الأنسجة من نوع واحد من السمندل العملاق الصيني البري المعروف باسم Andrias davidianus.

ومع ذلك ، حدد التحليل الجديد ثلاثة سلالات جينية متميزة في السمندل من مختلف أنظمة الأنهار والسلاسل الجبلية في جميع أنحاء الصين.

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