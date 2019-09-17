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أخبار العالم

24 قتيلا و31 مصابا.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:04 ص
انفجار قرب تجمع انتخابي
انفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني
دعاء أبوهشيمة
أفادت الشرطة الأفغانية بمصرع 24 شخصا على الأقل وإصابة31 آخرين في انفجار استهدف مسيرة انتخابية للرئيس الأفغاني أشرف غني في إقليم باروان وسط كابل، اليوم الثلاثاء.

وقال عبد القاسم سانجين مدير المستشفى الإقليمي "من بين الضحايا نساء وأطفال ومعظمهم مدنيون على ما يبدو. سيارات الإسعاف لا تزال تعمل وعدد الضحايا قد يرتفع".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

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