الاتصالات: تهيئة مناخ محفز لصناعة التجارة الإلكترونية في مصر..فيديو

قال محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن قمة التجارة الإلكترونية تعد من أهم الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة.





وأشار محمد حجازي ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الثلاثاء، إلى أن القمة تجمع كافة المعنيين بصناعة التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية في مصر.





وأوضح محمد حجازي أن هناك أهمية قصوى للمناقشة حول كافة التحديات الموجودة، سواء على صعيد الصناعة أو التجارة، أو التشريعات المحفزة للاستمرار في تلك الأنواع من التجارة.



