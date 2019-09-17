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أخبار العالم

ترامب: سنكشف أدلة تؤكد مصدر الهجمات على منشآت النفط السعودية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:11 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الثلاثاء/ إن واشنطن ستكشف في وقت لاحق أدلة تؤكد مصدر الهجمات على المنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية.

وأكد ترامب - في مستهل مباحثات بالبيت الأبيض مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية ـ أن المؤشرات الأولية تثبت تورط إيران، مشددا على عدم رغبته في الدخول في نزاع عسكري مع هذا البلد، لأن الخيارات الدبلوماسية لم تستنفذ بعد.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيزور الرياض قريبا بهدف التشاور حول الخطوات اللاحقة بشأن الهجمات الأخيرة بالمملكة.

من جهته، أكد ولي عهد البحرين ضرورة التركيز - بشكل رئيسي - على تعميق علاقات الأمن والتجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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