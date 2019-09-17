موعد مباراة الهلال والاتحاد في قمة دوري ابطال اسيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلي ملعب استاد جامعة الملك سعود حيث يستضيف مباراة الهلال وشقيقه الاتحاد في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.



وكانت مباراة الذهاب على ملعب مدينة الملك عبدالله معقل الاتحاد قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي في دوري أبطال آسيا.



وتنقل المباراة بين الاتحاد والهلال عبر قناة beIN SPORTS HD 2 ، الكأس 3 HD في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ال8 بتوقيت مكة المكرمة.



ونجح الهلال في التأهل الي دور ال16 بعد الفوز علي الأهلي السعودي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، ويسعى الهلال لإسعاد جماهيره ونسيان التعثر المدوي أمام فريق الفيحاء بنتيجة التعادل في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



علي جانب آخر نجح الاتحاد في التأهل للربع النهائي بعد الفوز على ذوب آهن اصفهان - إيران بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين ويسعى الاتحاد لمصالحة الجماهير بعد الهزيمة أمام ضمك في الدوري السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف.