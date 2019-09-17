شاهد.. درة بملابس صيفية على اليخت

نشرت الفنانة درة ستوري جديدة بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت درة بملابس صيفية على البحر بيخت وظهرت بكتفيها ترتدي توب كات باللون الأحمر مكشوفة الأكتاف، واعتمدت تسريحة شعر أنيقة، حيث رفعت نصف الشعر لأعلى وانصف الآخر جعلته منسدلا على كتفيها.



والتقطت الصورة بشكل تلقائي وعفوي، كما انها لن تعتمد مكياج بالصورة، ولكنها ظهرت بطبيعتها.