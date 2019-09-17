ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شاهد.. درة بملابس صيفية على اليخت

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:02 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة درة ستوري جديدة بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة بملابس صيفية على البحر بيخت وظهرت بكتفيها ترتدي توب كات باللون الأحمر مكشوفة الأكتاف، واعتمدت تسريحة شعر أنيقة، حيث رفعت نصف الشعر لأعلى وانصف الآخر جعلته منسدلا على كتفيها.

والتقطت الصورة بشكل تلقائي وعفوي، كما انها لن تعتمد مكياج بالصورة، ولكنها ظهرت بطبيعتها.
شاهد.. درة بملابس صيفية على اليخت

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ وشاح خفيف.. نانسي عجرم تبهر جمهورها بإطلالة متناسقة

مع كلبها جاك وبـ مايوه أسود.. اسما شريف منير بـ اطلالة مثيرة في الساحل.. صور

بجامب سوت أبيض واسود.. نانسي عجرم بإطلالة أنيقة

أنيقة وشيك.. يارا بإطلالة سوداء تبهر الجمهور

مكشوف الصدر.. دانا حمدان بإطلالة جريئة في آخر ظهور لها

مكشوف البطن.. هنا الزاهد مع أحمد فهمي قبل الزفاف بساعات

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات عبلة كامل وعمرها الحقيقي

جمال الغندور يعلن موقفه حال إصرار الأندية على الاستعانة بـ حكام أجانب

محذرة من المروحة والتكييف..الأرصاد تكشف موعد بدء فصل الخريف..فيديو

بـ شعر متطاير.. سلمى أبو ضيف تشعل السوشيال ميديا بـ إطلالة جريئة

حدث ليلا.. شوبير يفجر مفاجأة عن مدرب المنتخب الجديد.. والهارب محمد على يهدد والده بالضرب بالحذاء.. والسعودية تعتبر استهداف أرامكو كـ هجمات 11 سبتمبر

الأب السفاح.. قتل زوجته وأطفاله الـ4 وخزن جثثهم بالمنزل أسبوعا.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرياضية.. هبة مجدي تتألق في جلسة تصوير جديدة

احذر قبل شرائها.. بكتيريا وفطريات في البطاطس تجعلها غير صالحة للاستخدام.. صور

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول