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منوعات

لحظة مرعبة.. البرق يضرب سيارة على طريق سريع.. شاهد ما حدث للركاب

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:01 م
صدى البلد
قسم المنوعات
أنقذت العناية الإلهية سيدة روسية في العقد الرابع من عمرها من موت محقق، بعد أن ضربت صاعقة برق سيارتها على نحو مفاجئ أثناء اقترابها من إشارة مرور، وكذلك فإنه لم تمر سوى بضع لحظات حتى ضربتها صاعقة أخرى في مشهد لا يُصدق.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير نُشر الاثنين، تفاصيل الواقعة قائلة إن السيدة، التي تدعى "آنا ناكازنيك"، كانت تمر بسيارتها على أحد الطرق بمدينة "نوفوسيبيرسك" الروسية أثناء عاصفة ممطرة عندما ضرب البرق سيارتها مرتين متتاليتين، وقامت قائدة سيارة أخرى، وتدعى "جالينا إرشوفا"، والتي كانت تمر بسيارتها وراء سيارة "ناكازنيك" آنذاك، بتصوير الواقعة بأكملها.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إرشوفا" مرت بعد ذلك بجانب السيارة المتضررة ومضت في طريقها دون أن تتوقف.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السيارة قد تضررت جراء ما حدث، لكن قائدة السيارة والركاب الذين كانوا متواجدين برفقتها لم يصابوا بأذى.

الجدير بالذكر أن قائدة السيارة قامت في أعقاب الحادث بنشر شكوى أعربت فيها عن استيائها جراء عدم محاولة أي شخص تقديم المساعدة في أعقاب ضرب صاعقتي البرق لسيارتها، خاصة وأنه كان يوجد العديد من شهود العيان، لكن كل شخص مضى في طريقه، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته على أنها ومن كانوا متواجدين برفقتها في السيارة بخير، في حين يتم حاليًا إصلاح السيارة.


لحظة مرعبة.. البرق يضرب سيارة على طريق سريع.. شاهد ما حدث للركاب
لحظة مرعبة.. البرق يضرب سيارة على طريق سريع.. شاهد ما حدث للركاب
لحظة مرعبة.. البرق يضرب سيارة على طريق سريع.. شاهد ما حدث للركاب
لحظة مرعبة.. البرق يضرب سيارة على طريق سريع.. شاهد ما حدث للركاب
لحظة مرعبة.. البرق يضرب سيارة على طريق سريع.. شاهد ما حدث للركاب

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