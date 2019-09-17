كانت في شرفة منزلها.. إصابة طالبة برش خرطوش أثناء مرور موكب عرس في سوهاج

أطلق مندوب مبيعات النار من بندقية خرطوش، أثناء سيره في موكب عرس بمدينة أخميم، لكن رصاصات أصابت طالبة كانت تقف في شرفة منزلها، مما نتج عنه إصابتها برش خرطوش في الوجه والرأس، ألقت الشرطة القبض علي المتهم والسلاح المستخدم.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول "ندى. ر. ا" ١٥ عاما طالبة وتقيم بندر أخميم مصابة برش خرطوش بالوجه والرأس، وبالفحص وسؤال والدها "ربيعي. ا. ح" ٤٩ عاما حداد ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء مرور موكب عرس أمام منزله قام أحد الأشخاص " لا يعلمه " بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته إبتهاجًا بالعرس مما أدي لحدوث إصابة نجلته حال توقفها بشرفة المنزل ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.



وتبين من تحريات رجال المباحث ان وراء الواقعة، "رامي. ع. ع" ٢٧ عاما مندوب مبيعات ويقيم بندر أخميم، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "بندقية خرطوش عيار 12" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

