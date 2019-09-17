صاحب سمو ورجل أعمال وبطل رياضي.. خليفة تركي آل شيخ لرئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

والأمير الشاب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الجديد، عبد العزيز بن تركي الفيصل هو رجل أعمال سعودي، رياضي، بحكم عمله والذي شغله كـ رئيس الهيئة العامة للرياضة منذ 27 سبتمبر 2018، ويعتبر شريكا مؤسسا في منصة «أتحداك»، والتي تتخذ لبنان مقرا لها، منذ عام 2011.





وشارك الأمير الشاب صاحب الـ 36 عاما في العديد من سباقات السيارات، وحقق عدة مراكز، فائز ببطولة كأس تحدي بورش جي تي 3 في 2012.





مولده وحياته



تعليمه

السباقات التي خاضها





حياته المهنية







الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.. هو الرجل الذي أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم في اجتماعه غير العادي لجمعيته العمومية في جدة اختياره ليحل محل المستشار تركي آل شيخ.ووقع الاختيار عليه بـ التزكية رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها غير العادي في مدينة جدة أمس، الاثنين.واستهل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أمس، كلمته بعد اختياره للمنصب الجديد بالإشادة بالدور الكبير للاتحاد ومسابقاته في تعزيز روح التلاحم الرياضي العربي، كما عرف عنه أنه رجل مسئولية، فقد شدد على المسئولية الكبيرة الواقعة على عاتق لجان وأعضاء الاتحاد؛ من أجل تطويره واستمراريته وقيادته بما يعلي من مصلحة كرة القدم العربية.وعن حياته ومولده، ولد الأمير عبد العزيز في 4 يونيو عام 1983 في الرياض، هو الابن الثاني للأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، وحفيد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.وعين رئيسًا لهيئة الرياضة السعودية عام 2018 بعد إعفاء تركي آل الشيخ لتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه.تزوج الأمير عبد العزيز من كريمة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، في ديسمبر 2015م.تخرج الأمير عبد العزيز تركي الفيصل في مدرسة الملك فيصل في الرياض في عام 2000، ورغم أن مجال عمله بعيد عن تعليمه، حيث درس العلوم السياسية في جامعة الملك سعود من 2001 إلى 2003، حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود في عام 2003.كما درس التسويق في كلية إدارة الأعمال CBA بجامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT، بجدة في عام 2006 وتخرج في عام 2010، ما أهله لان يكون إداريا متمرسا ورجل أعمال ورياضيا.وأشبع الأمير الشاب هوايته الرياضية والتي تعلق بها بالدراسة، حيث درس أيضا في مدرسة Formula BMW في البحرين عام 2005م، وبعد ذلك، تابع دراسة السياسة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، من عام 2003 لغاية عام 2006، وشارك في عدة سباقات للسيارات وحقق عدة مراكز، فائز ببطولة كأس تحدي بورش جي تي 3 في 2012م ، وحاز على المركز الأول في سباق كأس إطارات تويو بدبي.وشارك مرتين في سباق الخليج وفاز بالمرتبة الأولى في عام 2014م، وبالمركز الثاني في عام 2015م.سلسلة سباقات الفورمولا لسباقات فورمولا (2005 - 2006): (متنافس عليها) سباق واحد، المركز الأول.سلسلة سباقات الفورمولا لسباقات فورمولا (2006 - 2007): احتل ثمانية من أصل تسعة سباقات، أربعة انتصارات، المركز الثالث في البطولة.رحلة السرعة 7 البحرين (2006 - 2007): المركز الثاني لبطولة أوتوكرووس الشاملة.تولى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل العديد من المناصب، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سابقًا، وهو شريك مؤسس «منصة أتحداك» في لبنان وذلك عام 2011م، ووقعت شركة شل عقدًا معه ليكون السفير الرسمي لها في برنامج "السلامة على الطريق" في المملكة.ومن الجوائز التي حاز عليها، درع فخرية من الشركة العربية للمواد البترولية "ابسكو".