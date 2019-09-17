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محافظات

تداول 340 ألف طن بضائع بموانىء البحر الأحمر خلال أغسطس الماضي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:00 م
تداول 340 ألف طن
تداول 340 ألف طن بضائع بموانىء البحر الأحمر خلال أغسطس
أ ش أ
ذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر أنه تم تداول 340 ألف طن بضائع عامة بموانيء الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت الواردات 198 ألف طن، بينما سجلت الصادرات 142 ألف طن.

وأفادت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ميناء سفاجا شهد تداول 290 ألف طن بضائع بكمية وارد 174 ألف طن وصادر 116 ألف طن.

كما شهد ميناء نويبع تداول 29 ألف طن بضائع بكمية وارد 9 آلاف طن وصادر 20 ألف طن، فيما شهد ميناء السويس تداول 12 ألف طن بضائع بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 6 آلاف طن، ووصل إلى ميناء الزيتيات 9 آلاف طن بروبلين.

وفي سياق متصل، تم اليوم بموانيء البحر الأحمر تداول 387 شاحنة بضائع و330 سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا مغادرة السفينتين (الحرية) و(بوسيدون إكسبريس)، كما شهد ميناء نويبع استقبال السفينتين (أيلة) و(سينا)، بينما غادر ميناء بورتوفيق السفينة (BANI YAS) متجهة إلى جدة.

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