ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالملابس الرياضية.. هبة مجدي تتألق في جلسة تصوير جديدة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:08 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة هبة مجدي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من جلسة تصوير جديدة لها.

وارتدت هبة مجدى في إطلالتها ملابس رياضية ضمت "ترنج" رياضيا أنيقا باللون الأسود والأصفر والأبيض وفيه بعض التطريزات التي أعطته شياكة، وارتدت معه حذاءً رياضيا أبيض.

كما اعتمدت هبة مجدى مكياجا مناسبا ولائقا، حيث استخدمت أحمر شفاه باللون الأحمر، مما جعلها أجمل مما تظهر.

والتقطت الصور بطرق مختلفة وخلفيات مختلفة، وعلقت هبة مجدى على الصورة قائلة: "صباح الخير"، بينما علق أحد المتابعين: "بموت فيكي".


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اعتزالها الفن .. شاهد .. الفنانة جيهان نصر بالحجاب مع أولادها

شاهد.. أحدث ظهور لـ هبة مجدى على انستجرام

هبة مجدى تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير بالأبيض والأسود

هبة مجدي بـ الأصفر في أحدث جلسة تصوير

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

ترشيحاتنا

إجابة غير متوقعة.. سألنا محمد رمضان عن سر الهجوم الدائم عليه.. فماذا قال؟

ليفربول يحذر جماهيره قبل موقعة نابولي في دوري ابطال اوروبا

ياسر ريان: حسام حسن أفضل من إيهاب جلال للمنتخب.. والإعلام الأهلاوي أطاح بالبدري.. فيديو

فيفي عبده تشعل إنستجرام بـ إطلالة خليجية.. صور

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول

النواب يرد على استبعاد أصحاب المعاشات من دعم التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرياضية.. هبة مجدي تتألق في جلسة تصوير جديدة

احذر قبل شرائها.. بكتيريا وفطريات في البطاطس تجعلها غير صالحة للاستخدام.. صور

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول