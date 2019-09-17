بالملابس الرياضية.. هبة مجدي تتألق في جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة هبة مجدي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من جلسة تصوير جديدة لها.



وارتدت هبة مجدى في إطلالتها ملابس رياضية ضمت "ترنج" رياضيا أنيقا باللون الأسود والأصفر والأبيض وفيه بعض التطريزات التي أعطته شياكة، وارتدت معه حذاءً رياضيا أبيض.



كما اعتمدت هبة مجدى مكياجا مناسبا ولائقا، حيث استخدمت أحمر شفاه باللون الأحمر، مما جعلها أجمل مما تظهر.



والتقطت الصور بطرق مختلفة وخلفيات مختلفة، وعلقت هبة مجدى على الصورة قائلة: "صباح الخير"، بينما علق أحد المتابعين: "بموت فيكي".





