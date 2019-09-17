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برلمان

%76 من قراء صدى البلد يؤيدون توقيع غرامة 500 ألف جنيه والسجن ضد مروجي الشائعات

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:13 م
مقترح بالسجن ضد مروجي
مقترح بالسجن ضد مروجي الشائعات
أجرى موقع "صدى البلد" استطلاعًا للرأي حول مقترح مقدم من أحد النواب لإقرار عقوبة بالحبس سنة وغرامة 500 ألف جنيه، لمروجي الشائعات.

وجاء نص الاستطلاع كالتالي: "هل تؤيد مقترح الحبس وغرامة 500 ألف جنيه لمروجي الشائعات؟".

وأظهرت نتائج الاستطلاع تأييد 76 % من القراء ورفض 16% المقترح، فيما أعرب 8% من القراء عن عدم اهتمامهم.

وكان النائب عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام مجلس النواب، اقترح توقيع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة على كل من قام بترويج شائعات مغرضة ضد أمن واستقرار البلاد.
%76 من قراء صدى البلد يؤيدون توقيع غرامة 500 ألف جنيه والسجن ضد مروجي الشائعات

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