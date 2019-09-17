حريق أرامكو.. أكثر المستفيدين والمتضررين من الهجوم الإرهابي على السعودية

قال حسن الشاغل خبير العلاقات الاقتصادية والطاقة، إن منطقة الخليج العربي عامة والسعودية خاصة تمثل أهمية قصوى لسوق الطاقة الدولى خصوصا وإن منطقة الخليج العربي تغطي ما يزيد عن خمس النفط المباع يوميا في العالم.









وأوضح "الشاغل"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إنتاج السعودية النفطى يبلغ حوالى 11 مليون برميل وهو أعلى إنتاجية وصلت بها المملكة على مستوى العالم ولن تستطيع أي دولة أخري تغطية نفط المنطقة كالسعودية حتى وإن كانت روسيا وأمريكا رغم تخطى انتاجهما الـ 10 ملايين برميل إنتاج يومى كحد أقصى.









وأضاف: أن دول الخليج العربي تعد من الدول الجيوسياسية المهمة لدول أوروبا وشرق آسيا، مشيرًا إلى إنتاج السعودية قادر على تعويض إنتاج دول أوبك والتى يعول عليها هذه الدول لذلك الفترة المقبلة من المتوقع أن تخضع إيران لضغوطات من جانب دول شرق آسيا وأوروبا لتأثير هجماتها الإرهابية بشكل سلبي ومباشر على اقتصادياتها الذى يعتمد على دول الخليج.





وتابع: أن روسيا هى الدولة الوحيدة المستفادة من هجمات أرامكو حيث تمثل هذه الدولة الوحيدة في العالم والتي من الممكن أن تغطي جزءا صغيرا من تصدير المملكة العربية السعودية.









وحول تأثير هجوم ارامكو على عملات الدول المصدرة، لفت "الشاغل"، إلى أن عملات هذه الدول مرتبطة بسلة عملات أهمها الدولار لكن التأثير عادة ما يمتد للموازنة العامة لهذه الدول بسبب النفقات من الدولة المرتبطة بتصدير وعائدات النفط .





وعن تصريحات الرئيس الأمريكى بعدم حاجه بلاده لنفط الشرق الأوسط، أشار "الخبير بملف الطاقة"، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها الإستغناء عن نفط الخليج حيث تستهلك يوميا حوالى 16مليون برميل من النفط علاوة على ارتفاع تكلفة انتاج النفط الصخري حيث يبلغ تكلفة البرميل الواحد 60 دولار إضافة للمخاطر التى يخلفها انتاجه على البيئة.





وحول تأثير الهجمات الإرهابية على اكتتاب أرامكو، توقع "الشاغل"، أن يؤجل الإكتتاب لحين إتمام الإصلاحات حيث تمثل منطقة بقيق من أكبر مراكز النفط فى المملكة والتى تضررت جراء هجمات إيران.















