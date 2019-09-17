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مجلس الحاصلات الزراعية: نصدر المنتجات المصرية لـ 80 دولة عربية وأوروبية.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:11 م
صدى البلد
مي محمد
قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن التصدير يمثل مسألة حياة أو موت، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 12 قطاعا يمثلون الصادرات غير النقدية في مصر.

وأشار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الثلاثاء، إلى أن الـ 12 قطاعا يصدرون ما يقرب من 25 مليار دولار سنويا، حيث إن كل قطاع يصدر بنسبة معينة.

وأردف أن جميع الدول تعطي مساندة تصديرية للمصدرين بأشكال معينة ومختلفة من أجل أن تحفز الصادرات، مشيرا إلى أنه تم ضخ منتجات مصرية في 15 دولة جديدة مثل آسيا وكندا وأستراليا وغيرها.

ونوه إلى أن ضخ منتج واحد داخل أى دولة يأخذ ما يقرب من سنة أو سنة ونصف للبدء في تصديره، متابعا أن مصر تقوم بتصدير منتجات مصرية إلى ما يقرب من 80 دولة عربية وأوروبية.

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