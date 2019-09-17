علي مساحة 7 أفدنة ... إعادة تشغيل أول مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بالوادى الجديد

في إطار خطة الدولة لاستغلال الوحدات الإنتاجية بشكل أمثل لتعظيم موارد الدولة وتحقيق خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها، أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن إعادة تشغيل أول مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة والمقام بمدينة الخارجة من خلال التعاقد مع احدي الشركات الرائدة في مجال تدوير المخلفات.



وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن المصنع يعمل بشكل آمن وسريع، والالتزام بإجراءات السلامة والأمان بالمصنع ، بالإضافة إلي توفير ورفع كفاءة الأدوات للعاملين من كمامات وقفازات وأجهزة جمع ورفع وفرز القمامة.



واضاف الزملوط ان المصنع مقام علي مساحة 7 أفدنة شمال غرب المنطقة الصناعية بمدينة الخارجة ويعمل بطاقة 20 طنا / يوميا وذلك لإنتاج خامات البلاستيك والكرتون والألمنيوم وكذلك إستخدام بقايا المخلفات في إنتاج كمبوست السماد العضوي ، بالإضافة إستخراج (RDF) لإستخدامه كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت كبديل للوقود النفطي.