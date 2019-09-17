طفيل نادر يأكل دماغ فتاة حتى الموت بعد سباحتها بالنهر.. فيديو وصور

توفيت طالبة صغيرة بعد إصابتها بطفيل خطير ونادر يأكل المخ خلال سباحتها بالنهر.



ووفقا لصحيفة " ميرور" البريطانية، "ليلي أفانت" من ولاية تكساس الأمريكية دخلت في غيبوبة منذ 8 سبتمبر الماضي ، حيث استمر تدهور حالتها الصحية.



وشملت الأعراض الأولية للفتاة الصداع والحمى ، بعد اتصالها بالماء في نهر الذي يمتد خلف منزلها.



واتضح فيما بعد أن فتاة كانت تعاني من طفيلي Naegleria fowleri النادر، المعروف أيضا باسم "الأميبا الأكل".



وهذا الطفيل النادر، يسبب عدوى دماغية مفاجئة وشديدة، وأحيانا قاتلة، تدعى داء الشعريات.



وعادتًا يوجد الطفيل بالمياه الدافئة العذبة مثل البحيرات والأنهار والينابيع الساخنة.



وكانت عمة الفتاة نشرت منشور محزن ظهر أمس تعلن فيه عن وفاة الطفلة "ليلي"، إثر إصابتها بطفيل نادر.





