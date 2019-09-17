مستقبل وطن بقنا يطلق سلسلة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في تنمية المجتمع المحلي

أطلق حزب مستقبل وطن، فى محافظة قنا، سلسلة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في تنمية المجتمع المحلي بمقر الحزب بمركز قفط، والذى تنظمه أمانة المهنيين بالمحافظة بقيادة الدكتور ضاحي حمدان الرفاعي أمين المهنيين، وبحضور أبوالحسن الجزار أمين الحزب بمركز قفط والمحاسب محمود عبد الفتاح آدم أمين التنظيم بالحزب وأعضاء هيئة مكتب المركز وعدد كبير من الشباب.



وقال الدكتور ضاحي حمدان الرفاعي أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن بقنا إن الندوة تأتي في إطار سلسلة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في تنمية المجتمع المحلي بمختلف مراكز المحافظة والتي تهدف إلى توعية الشباب والمواطنين بمختلف طوائفهم بأهمية المشاركة السياسية بما يحقق التنمية الشاملة للمجتمع المحلي.



وأشار إلى أن الندوة تناولت التأكيد علي أهمية ممارسة الحقوق السياسية في كافة الاستحقاقات الانتخابية سواء علي مستوي المجالس النيابية أو المحلية أو النقابية والمشاركة في عملية صنع القرار والرقابة الشعبية باعتبارها الضابط لأداء الحكم المحلي.



من جانبه، أكد المحاسب محمود عبد الفتاح آدم أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز قفط أهمية تلك الندوات في القوات الراهن للتوعية بأهمية ممارسة الحقوق السياسية لخلق جيل واعي وقادر على تحمل المسئولية تماشيا مع السياسية التي انتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور الشباب في صنع القرار والرقابة.