فيديوجراف| أحمد فهمي يسب أحد متابعيه بسبب بنات شقيقه

نشر الفنان كريم فهمى صورة تجمعه مع شقيقه وزوجتيهما وبناته، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " ليتعرض بعدها لموقف محرج بسبب سخرية إحدى متابعاته من بناتهه.



وعلقت إحدى المتابعات على الصورة قائلة : "ايه اللى انت حاطه على وشهم دا ، بس باين ان شعرهم سلك مواعين".



ورد كريم فهمى عليها قائلا: "بصى انا عمرى ماغلط فى حد هتغلطى فى بناتى، هتسمعي كلام مابيطلعش منى، انا هحترم ان ليكى اب وهيزعل لو انا غلط فيكى، ويمكن يتدارك غلطته فى التربية".



ولم يكتف شقيقه أحمد فهمي بهذا الرد من كريم ليتدخل ويرد بوصلة من السباب تضمنت ألفاظا خارجة على المتابعة .



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