بعد 24 عاما.. نقيب التجاريين يعلن موعد الانتخابات.. ويكشف سبب التأخير

قال الدكتور حافظ الغندور، نقيب التجاريين، إنه سيتم عقد انتخابات بنقابة التجاريين فى شهر فبراير عام 2020، وذلك بعد 24 عاما لم يتم عقدها على مستوى الفرعيات، أما آخر انتخابات فى نقابة القاهرة فكانت فى عام 2014، موضحًا أنه سيتم عقد الانتخابات على مستوى النقابات الفرعية فى فبراير أولا ثم فى شهر يونيو سيتم اختيار النقيب.



وكشف الدكتور حافظ الغندور، في حوار خاص لـ"صدى البلد"، عن أسباب تأخر الانتخابات حتى ذلك العام؛ حيثُ إن القانون كان ينص على أنه لابد من انعقاد الجمعية العمومية بـ 50% من عدد الأعضاء من أجل إجراء الانتخابات وهذا يصعب فى نقابة التجاريين، إذ يصل عدد الأعضاء إلى أكثر من مليون عضو، متسائلًا: "كيف نجمع نصف مليون عضو من أجل إجراء الانتخابات؟".



وأوضح نقيب التجاريين أن هناك عدة شروط يجب أن تتوافر فى النقيب الجديد من أهمها؛ أن يكون عضوا عاملا ونشيطا، وأن يكون فى عمر مناسب، وأن يكون حسن السير والسلوك، ومن تتوافر لديه تلك الشروط عليه التقدم بالأوراق المطلوبة".



وأضاف الدكتور حافظ الغندور أن الأهم من عقد الانتخابات هو أن يتقدم أحد بالفعل، حيثُ تعانى النقابة من عدم وجود متطوعين لهذا العمل لأن مقعد النقيب تطوعى.

