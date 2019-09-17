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أخبار البلد

محافظ القاهرة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:36 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
القسم الميدانى
وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية بحضور ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة البنك وحمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد السيد فتح الله رئيس قطاع المشروعات ونجلاء عبد الرحيم رئيس قطاع العلاقات العامة وعدد من مسئولى محافظة القاهرة وكبار موظفى البنك.

وأكد "عبد العال"، ضرورة التعاون مع شركاء وطنيين مثل بنك التنمية الصناعية وهو الشريك الأساسى في هذا المحور الصناعى الشامل، وامتثالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى إختيار بنك له مشاريع متخصصة في هذا المجال، حيث وجه "عبد العال" بضرورة تنفيذ القانون والحفاظ على الأراضى المستردة تمهيدًا لإستغلالها فى المشروعات القادمة.

وأعرب "عبدالعال" عن سعادته لما سمعه من المواطنين الذين يتعاملون مع بنك التنمية الصناعية، حيث أشادوا بسهولة الإجراءات وسرعتها ودعم البنك الدائم فيما يصب فى مصلحة المواطن.

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