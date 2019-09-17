مجلس كنائس مصر يناقش موضوع الإيمان والعقل في العصر الحاضر

عقدت لجنة خدام الرعايا (الكهنة والرعاة) التابعة لمجلس كنائس مصر، لقاء الكهنة والقساوسة للعائلات المسيحية الخمسة التى تشكل مجلس كنائس مصر، تحت عنوان: "الإيمان والعقل فى العصر الحاضر".



واجتمع الرعاة والكهنة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، حيث بدأ اللقاء بوقت صلوات، وصلى من الكنيسة الأرثوذكسية القس يوسف نبيل، ومن الكنيسة الإنجيلية القس ناجح فوزى ومن الكنيسة الكاثوليكية القس يوحنا سعد، ثم رحب المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بالحاضرين، وتمنى الحاضرين دوام الحب والعطاء لمجد الله فى مصر.



كما حضر من الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر القس يسوع يعقوب الأمين المشارك من الكنيسة الأسقفية والارشيمندريد نيقولا فانوس من كنيسة الروم الأرثوذكس والقس رفعت فكرى رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، وذلك بحضور أعضاء لجنة خدام الرعايا برئاسة القس بطرس فؤاد.



وقال القس رفعت فكري إن اللقاء تناول واحدا من أخطر الموضوعات على الساحة الكنيسة وهو كيف نقدم الإيمان المسيحى بطريقة مقبولة وعقلية لشباب اليوم فى مواجهة تحديات الإيمان المسيحى اليوم، مشيرا إلى أن الآب نادر ميشيل تحدث عن ما هو الإيمان؟ ومعوقات وتحديات الإيمان، كما تحدث الآب يوسف نبيل عن "المنطق فى حوارات المسيح".

