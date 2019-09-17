برلمانية: توفير التمويل اللازم لـ 3 مشروعات خدمية بدائرة إمبابة

حصلت الدكتورة شادية ثابت عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائبة البرلمانية عن دائرة إمبابة، على العديد من الموافقات خلال الفترة الأخيرة، لدعم الدائرة، وتنفيذ المشروعات الخدمية بها، وذلك جراء حرصها الدائم على خدمة أبناء دائرتها وممارسة دورها في هذا الشأن.



وقالت النائبة، إنه بعد مجهود كبير منها وتواصل دائم مع المسئولين، فقد حصلت على تخصيص ميزانية قدرها ٥ مليون ونصف لانشاء كوبري مشاه يربط بين شارع السودان وشارع المطار، "محطة الجراج"، كما نجحت في استصدار الموافقات المطلوبة، لتخصيص ١٥٥ مليون جنيه لإنشاء مركز لعلاج الادمان بمستشفي حميات إمبابة، استجابة لطلبات أبناء الدائرة.



وأشارت النائبة، إلى أنه تم تخصيص ميزانية ٣٢ مليون جنيه لتغير شبكه الصرف الصحي بالكامل لمنطقه بلوكات ارض عزيز عزت وحل هذه الكارثه نهائيا، خاصة بعد شكوى الأهالي من الوضع غير المقبول بهذه المنطقة.