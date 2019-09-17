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أخبار العالم

الرئيس اللبناني: نأمل في تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات الطاقة والبنى التحتية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:15 م
أ ش أ
أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن ترحيبه للتعاون مع فرنسا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين، آملا أن يتعزز هذا التعاون الثنائي في مجالات البنى التحتية والطاقة والتعليم والبيئة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي باتريك برناسكوني، والوفد المرافق له، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني شارل عربيد.

واستعرض عون، خلال اللقاء، العلاقات اللبنانية – الفرنسية، مشيدا بالحرص الذي يبديه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

وأشار إلى أن التعاون بين المجلسين الاقتصاديين اللبناني والفرنسي من شأنه أن يؤدي إلى تطوير الأداء وتبادل الخبرات، وأن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بالأمس بين المجلسين سيسهم في الاستفادة من الخبرات الفرنسية الكبيرة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي باتريك برناسكوني، أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين المجلس الذي يترأسه ونظيره اللبناني، مشددا على أن المجلس يضطلع بمهام كبيرة في فرنسا لاسيما فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

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