الأمم المتحدة: الطاقة الشمسية تساعد مصر فى تحقيق التنمية المستدامة

أكد مكتب الأمم المتحدة الإعلامي، خلال عرضه بعض المؤشرات العالمية حول الطاقة النظيفة فى ورشة أهداف التنمية المستدامة، أن الطاقة الشمسية يمكن أن تساعد مصر في تحقيق التنمية المستدامة.



وتناول العرض خلال ورشة عمل الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة -الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة-، تأكد عدد من الخبراء أنه لا يزال واحد من كل 5 أشخاص محرومين من الكهرباء فى العالم.



كما أكدت الورشة أنه وفى عام 2016، استخدم ثلاثة مليار شخص حول العالم طاقة ملوثة فى المنازل.



وتناولت التحديات التى واجهت مصر فى مجال الطاقة والمتمثلة فى حدوث نقص فى كميات الطاقة فى الفترة مايين 2014-2010، فضلا عن الاستخدامات غير الرشيدة للطاقة، بالإضافة إلى عدم تنوع مصادر الطاقة حيث يمثل البنزين 80% من الطاقة المستخدمة في مصر.



وأشارت الورشة إلى أن المشروعات التى تمكن مصر من التوسع والتنوع فى مصادر الطاقة هى الطاقة الشمسية والتكنولوجيا الموفرة الطاقة.